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«Шахтар» через перелом втратив основного форварда

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» через перелом втратив основного форварда
Кауан Еліас (ліворуч) опинився в лазареті «гірників»
фото: ФК «Шахтар»

Вітчизняний гранд залишився без важливого легіонера

Нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас зазнав важкої травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram футболіста.

Бразилець зламав п'яту плеснову кістку. На нього чекатиме хірургічне втручання. Терміни відновлення Еліаса наразі невідомі.

«На жаль, не завжди все складається так, як ми бажаємо. Я отримав перелом п'ятої плеснової кістки стопи й мені доведеться лягти на операцію. Але Бог знає, що робить. Я повернуся ще сильнішим», – пообіцяв форвард.

Еліас у нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі. Контракт легіонера з «гірниками» розрахований до кінця 2029 року.

До слова, напередодні «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.

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Теги: Ліга чемпіонів УПЛ травма ФК «Шахтар»

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