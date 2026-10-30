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«Шахтар» із дублем Аліссона дотиснув «Оболонь» на старті туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» із дублем Аліссона дотиснув «Оболонь» на старті туру Прем'єр-ліги
Аліссон двічі засмутив «пивоварів»
фото: ФК «Шахтар»

Легіонер відзначив прем'єрний виклик до збірної Бразилії

Донецький «Шахтар» переграв київську «Оболонь» (2:0) в 11-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогнозовано «гірники» захопили ініціативу в дебюті. За перші півгодини підопічні Арди Турана змарнували кілька нагод забити. Спершу Траоре пробив головою над воротами після кутового, далі він же поцілив у поперечину з лінії штрафного, а Очеретько згодом закрутив м'яч повз стійку.

«Шахтар» продовжив контролювати перебіг подій. Та до кінця першої половини нових небезпечних моментів «гірники» не створили. А на старті другої 45-хвилинки команди обмінялися випадами – Баранцов потягнув удар Невертона в «дев'ятку» зі штрафного, а Слободян із відскоку пробив над воротами Різника.

Чемпіон України продовжив тиснути. Ось Траоре не переграв кіпера головою, а Тобіас із півкола штрафного поцілив у стійку. А на 70-й хвилині стався курйозний гол «Шахтаря» – Невертон розіграв кутовий з Аліссоном, той закрутив на дальню стійку, а м'яч нікого не зачепив і опинився в сітці.

«Гірники» не збавили обертів. А натхненний дебютним викликом до збірної Бразилії Аліссон був найактивнішим. Нову дуель з Баранцовим вінгер програв, але на 85-й хвилині після зміщення з флангу таки застав воротаря зненацька низовим ударом – 2:0 у підсумку.

«Шахтар» як мінімум продовжить бути співлідером УПЛ за підсумками туру. Команда Турана набрала 28 очок. «Оболонь» же залишається в зоні перехідних матчів (сім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур

«Шахтар» – «Оболонь» – 2:0

  • Голи: Аліссон, 70, 85

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, київський «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.

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Теги: футбол ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Оболонь»

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