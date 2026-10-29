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Гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії
Марлон та Аліссон можуть дебютувати у складі «селесао»
фото: «Шахтар»

Під час міжнародної паузи збірна Бразилії проведе два товариські матчі

Гравці «Шахтаря» Марлон та Аліссон отримали дебютний виклик до збірної Бразилії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі донецького клубу.

Під час міжнародної паузи «селесао» проведуть два товариські матчі.

  • 14 листопада з Японією
  • 17 листопада з Сінгапуром.

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» 20206 року Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Теги: ФК «Шахтар» футбол

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