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Український тренер Юрій Максимов очолить закордонний клуб

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Український тренер Юрій Максимов очолить закордонний клуб
Спеціаліст більше року знаходиться без роботи
фото: ФК «Ворскла». Юрій Максимов

Фахівець стане коучем азербайджанського «Аразу»

Український фахівець Юрій Максимов очолить азербайджанський «Араз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Термін угоди між сторонами залишається невідомим. Після шести турів чемпіонату Азербайджану «Араз» посідає останнє місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі два очки.

Максимов має досвід роботи у Азербайджані: з 2017 по 2018 рік він тренував місцеву «Кешлю», з якою завоював Кубок Азербайджану, обігравши у фіналі «Габалу» Романа Григорчука.

Останім місцем роботи Юрія Максимова була «Ворскла», яку він залишив влітку 2025 року після вильоту полтавчан до Першої ліги за підсумками перехідних матчів з «Кудрівкою».

Нагадаємо, що Ігор Косстюк продовжить очолювати «Динамо» на період міжнародної паузи.

До слова, Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії – термін угоди розрахований до літа 2032 року.

 

Теги: Юрій Максимов НОВИНИ ФУТБОЛУ

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