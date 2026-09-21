Український тренер Юрій Максимов очолить закордонний клуб

Спеціаліст більше року знаходиться без роботи

Фахівець стане коучем азербайджанського «Аразу»

Український фахівець Юрій Максимов очолить азербайджанський «Араз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Термін угоди між сторонами залишається невідомим. Після шести турів чемпіонату Азербайджану «Араз» посідає останнє місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі два очки.

Максимов має досвід роботи у Азербайджані: з 2017 по 2018 рік він тренував місцеву «Кешлю», з якою завоював Кубок Азербайджану, обігравши у фіналі «Габалу» Романа Григорчука.

Останім місцем роботи Юрія Максимова була «Ворскла», яку він залишив влітку 2025 року після вильоту полтавчан до Першої ліги за підсумками перехідних матчів з «Кудрівкою».

Нагадаємо, що Ігор Косстюк продовжить очолювати «Динамо» на період міжнародної паузи.

До слова, Луїс де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії – термін угоди розрахований до літа 2032 року.