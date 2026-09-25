Сергій Ребров поки що не планує повертатись до тренеської роботи
Екскоуч збірної України мав кілька пропозицій
Фахівець Сергій Ребров найближчим часом не планує повертатись до тренерської роботи. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на його агента Шандора Варга.
«Я нещодавно зустрічався з Сергієм Ребровим у нас дуже хороші стосунки, що сягають часів, коли я влаштував його до «Тоттенгема» як гравця. Наразі він вирішив не братися за нову тренерську роботу, хоча й отримав чимало пропозицій», – зазначив Варга.
Сергій Ребров залишив зірну України навесні 2026 року після того, як під його керівництвом синьо-жоті поступились Швеці у півфіналі кваліфікації ЧС.
Останнім місцем роботи Реброва на клубному рівні був «Аль-Айн» з ОАЕ.
Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.
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