Сергій Ребров поки що не планує повертатись до тренеської роботи

Сергій Ребров знаходиться без роботи з квітня 2026 року

Екскоуч збірної України мав кілька пропозицій

Фахівець Сергій Ребров найближчим часом не планує повертатись до тренерської роботи. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на його агента Шандора Варга.

«Я нещодавно зустрічався з Сергієм Ребровим у нас дуже хороші стосунки, що сягають часів, коли я влаштував його до «Тоттенгема» як гравця. Наразі він вирішив не братися за нову тренерську роботу, хоча й отримав чимало пропозицій», – зазначив Варга.

Сергій Ребров залишив зірну України навесні 2026 року після того, як під його керівництвом синьо-жоті поступились Швеці у півфіналі кваліфікації ЧС.

Останнім місцем роботи Реброва на клубному рівні був «Аль-Айн» з ОАЕ.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.