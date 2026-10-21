«Реал» розгромно переграв РБ «Лейпциг» у Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе записав до свого активу гол і асист

Королівський клуб оформив третю перемогу поспіль в турнірі

Мадридський «Реал» упевнено здолав німецький РБ «Лейпциг» (4:1) в рамках 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Історія очних зустрічей

Раніше суперники зіграли чотири поєдинки. Перевага на боці «вершкових» – дві перемоги проти однієї у саксонців. Ще один матч завершився нічиєю.

У сезоні 2023/24 команди зійшлися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Спершу «Реал» оформив виїзну перемогу (1:0). М'яч забив хавбек Діас. А потім у столиці Іспанії суперники розійшлися миром (1:1). На гол нападника Вінісіуса РБ «Лейпциг» відповів забитим м'ячем оборонця Орбана.

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Перебіг подій

До екватору тайму команди обмінялися напівмоментами. Сілва не зміг акцентовано пробити після прострілу Гюлера. У відповідь Баку розім'яв Куртуа пострілом із дистанції.

А в середині першої половини суперники змарнували справжні нагоди забити. З пострілом Ромуло з розвороту впорався Куртуа, а Вандервордт парирував удар Вінісіуса після сольного проходу. Повів «Реал» перед перервою – Сілва зіграв на добиванні після сейву голкіпера.

Активний початок другої 45-хвилинки дозволив «вершковим» швидко подвоїти перевагу. Спершу Вандервордт парирував удар Вальверде після «стінки» з Гюлером. А от зі спробою останнього вже не впорався – турок перед воротами підправив удар Мбаппе.

Та без свого м'яча француз не залишився. Форвард під завісу зустрічі отримав передачу Діоманде в півколі штрафного та класно поклав м'яч у кут воріт. Утім, «червоні бики» швидко розмочили рахунок – самотній у чужому штрафному Гоміс переправив м'яч у сітку.

Однак, останнє слово в поєдинку було за «Реалом». Це Діоманде завершив швидкісну атаку «вершкових» потужним пострілом у ближню «дев'ятку» – 4:1 у підсумку. З трьома перемогами за плечима підопічні Жозе Моурінью залишаються співлідерами Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, третій тур

«Реал» – РБ «Лейпциг» – 4:1

Голи: Сілва, 43, Гюлер, 52, Мбаппе, 83, Діоманде, 87 – Гоміс, 85

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До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.