Нападник молодіжної збірної України дебютував у єврокубках за «Сандерленд»

Українець отримав хороший шанс проявити себе

Вінгер англійського «Сандерленда» Тимур Тутєров з'явився у стартовому складі на другий тур основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Український нападник вийшов із перших хвилин проти португальського «Торренсе». Для нього цей матч – дебютний у європейських турнірах. Раніше Тутєров провів премєрний поєдинок за першу команду «чорних котів».

Молодий вінгер на початку вересня зіграв у Кубку англійської ліги. Тутєров з'явився з лави запасних у другому таймі протистояння з «Галлом» (1:0). Паралельно українець захищає кольори резервної команди «Сандерленда» (три матчі, два голи, два асисти).

Тутєров приєднався до «чорних котів» навесні 2023 року. Другу половину сезону 2025/26 нападник провів на правах оренди в англійському «Ексетері» (17 поєдинків, три м'ячі, одна результативну передачу). Влітку вінгер продовжив контракт із «Сандерлендом» до літа 2028-го.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.