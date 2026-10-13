Гол Ярмолюка та освистування «Манчестер Сіті»: результати шостого туру АПЛ 2026/2027

Шостий тур англійського чемпіонату особливо потішив українських вболівальників

В Англії дійшов до завершення шостий тур одного з найсильніших чемпіонатів світу – місцевої Прем’єр-ліги. Про те, чим запам’ятався цей ігровий тиждень, у цій новині розповість «Главком».

Єгор Ярмолюк забив дебютний гол у сезоні АПЛ

Український півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк відкрив рахунок у виїзному матчі шостого туру АПЛ проти «Астон Вілли». На 10-й хвилині українець вдало зіграв на підбиранні та потужним ударом з льоту відправив м’яч у сітку. Для Ярмолюка це перший гол у нинішньому сезоні англійської Прем’єр-ліги.

Щоправда, господарі матчу не дали довго святкувати м'яч і відповіли вже за дві хвилини, коли Ніколас Джексон зрівняв рахунок. У другому таймі Джон Макгінн знову вивів «Астон Віллу» вперед, проте Крістоффер Аєр за дві хвилини відновив рівновагу. Матч завершився нічиєю 2:2, а «Брентфорд» продовжив безпрограшну серію на старті чемпіонату.

«Манчестер Сіті» повернувся після скандалу з фінансовими порушеннями

«Манчестер Сіті» провів перший матч після рішення незалежної комісії, яка визнала клуб винним за всіма пунктами звинувачень у серйозних порушеннях фінансових правил АПЛ. Хоча манчестерці оскаржують це рішення та заперечують порушення, на тлі скандалу команда все одно приїхала на «Енфілд», де вболівальники «Ліверпуля» зустріли гостей свистом, однак це не завадило «Сіті» здобути переконливу перемогу.

У першому таймі команди не забивали, а вже пізніше ключовим епізодом стало вилучення півзахисника «Ліверпуля» Раяна Гравенберха на 62-й хвилині. Уже за три хвилини Ерлінг Голанд відкрив рахунок, на 68-й Жеремі Доку подвоїв перевагу гостей, а на 78-й Раян Шеркі встановив остаточний результат. Завдяки цьому матчу «Манчестер Сіті» повернувся до матчів після скандалу з гучною перемогою над принциповим суперником і підтвердив свої амбіції в боротьбі за чемпіонство.

«Ковентрі» здобув історичну перемогу в АПЛ

«Ковентрі Сіті» розгромив «Ньюкасл» з рахунком 4:1 і вперше за 25 років переміг удома в англійській Прем’єр-лізі. Команда Френка Лемпарда відкрила рахунок уже на шостій хвилині: тоді Джек Рудоні реалізував пенальті. На початку другого тайму Сідікі Шеріф подвоїв перевагу господарів, а після гола Свена Ботмана, який на 70-й хвилині скоротив відставання «Ньюкасла», інтрига повернулася.

Але кінцівка залишилася за «Ковентрі». Елліс Сіммс забив на 81-й хвилині, а Стівен Мфуні на 86-й довів рахунок до розгромного. Для «Ковентрі» це була друга поспіль перемога після складного старту сезону, коли команда програла перші чотири матчі чемпіонату, не забивши жодного гола. Завдяки новому успіху клуб вибрався із зони вильоту, а 18-річний Мфуні став наймолодшим автором гола «Ковентрі» в історії АПЛ.

Наступний тур пройде 17-19 жовтня. З усіма результатами шостого ігрового тижня ж можна ознайомитися нижче.

Англійська Прем’єр-ліга. Шостий тур

«Арсенал» – «Лідс» 2:1 (0:0)

Голи: Калафіорі (62), Бруно (70) – Джастін (55)

«Іпсвіч» – «Фулгем» 2:1 (0:0)

Голи: Уаттара (88), О'Ші (90+1) – Сессеньйон (55)

«Челсі» – «Борнмут» 5:1 (2:0)

Голи: Хендерсон (2, 70), Роджерс (3), Жоао Педро (46, 67) – Еванілсон (51)

«Астон Вілла» – «Брентфорд» 2:2 (1:1)

Голи: Джексон (12), Макгінн (77) – Ярмолюк (10), Аєр (79)

«Сандерленд» – «Брайтон» 0:2 (0:0)

Голи: Де Кейпер (53), Хаджам (90+3)

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенгем» 1:1 (0:0)

Голи: Мбемо (73) – Соланке (90+2)

«Кристал Пелес» – «Ноттінгем Форест» 3:1 (2:1)

Голи: Камада (41), Лерма (45+4), Піно (59) – Ндоє (3)

«Галл Сіті» – «Евертон» 2:2 (0:0)

Голи: Гелхардт (48), Беллумі (74) – Дьюсбері-Голл (55), Баррі (68)

«Ліверпуль» – «Манчестер Сіті» 0:3 (0:0)

Голи: Голанд (65), Доку (68), Шеркі (78)

«Ковентрі Сіті» – «Ньюкасл» 4:1 (1:0)

Голи: Рудоні (6), Шеріф (48), Сіммс (81), Мфуні (86) – Ботман (70)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру «Брентфорд» здобув історичну перемогу в АПЛ.