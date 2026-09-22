У складі гірників Жадсон пять разів став чемпіоном України, виграв по два Кубки та Суперкубки України, тріумфував у Кубку УЄФА

Колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон зіграє у пропагандистському матчі у Москві. Про це повідомляє «Главком».

Жадсон зіграє у виставковій грі – прощальному матчу колишнього нападника ЦСКА (Москва) Вагнера Лава. Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

Жадсон гратиме за команду «Друзів Вагнера Лава». У поєдинку також візьмуть колишній воротар збірної Росії Гільєрме та ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках. Він є однією з легенд донецького клубу.

У складі гірників бразилець пять разів став чемпіоном України, виграв по два Кубки та Суперкубки України, тріумфував у Кубку УЄФА. Саме бразилець оформив переможний гол у фіналі єврокубка.

У період з 2011 по 2013 роки Жадсон грав за збірну Бразилії. Дебютував 9 лютого 2011 року в товариському матчі проти збірної Франції. Забив перший і єдиний гол за збірну 9 липня 2011 року у матчі проти збірної Парагваю на Кубку Америки 2011 в Аргентині.

У складі збірної Бразилії Жадсон зіграв вісім поєдинків та забив один гол. У 2013 році бразилець став переможцем Кубка конфедерацій.

Нагадаємо, Жадсон потрапив до в'язниці після конфлікту зі співмешканкою.