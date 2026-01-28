Двоє вболівальників «Челсі» потрапили в лікарню через напад ультрас «Наполі»

Напружена ситуація у Лізі чемпіонів для «Наполі» спричинила напад на прихильників їхніх опонентів

Увечері вівторка, 27 січня 2026 року, двоє прихильників «Челсі» були доставлені до лікарень міста з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

За даними, група вболівальників «синіх» зазнала нападу з боку місцевих радикально налаштованих фанатів «Наполі» під час зіткнення в районі площі Санта-Марія-ла-Нова. Повідомляється, що нападники використовували холодну зброю, кастети та бити. Один із поранених проходив лікування в госпіталі Веккьо Пеллегріні. Після надання необхідної допомоги та обробки рани його виписали. Прес-служба лондонського клубу підтвердила факт інциденту та запевнила, що наразі життю обох госпіталізованих фанатів ніщо не загрожує.

Керівництво «Челсі» оперативно опублікувало офіційну заяву, у якій закликало 2500 вболівальників, що прибули до Італії, дотримуватися крайньої обережності. Клуб наполегливо рекомендує не пересуватися містом поодинці, уникати конфліктних зон та суворо дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів. Неаполь традиційно вважається зоною підвищеного ризику для іноземних фанатів через активність місцевих ультрас.

Для «Наполі» цей поєдинок є критично важливим, оскільки команда перебуває на 25-й позиції в турнірній таблиці й ризикує завершити єврокубковий сезон. Водночас «Челсі» намагається закріпитися у вісімці найкращих. Попри загострення ситуації поза полем, матч розпочнеться за графіком о 22:00 за київським часом під посиленим наглядом італійської поліції.

