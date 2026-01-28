Головна Спорт Новини
Двоє вболівальників «Челсі» потрапили в лікарню через напад ультрас «Наполі»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Двоє вболівальників «Челсі» потрапили в лікарню через напад ультрас «Наполі»
Нападники застосовували холодну зброю, але життю постраждалих нічого не загрожує
фото: Sky Sports

Напружена ситуація у Лізі чемпіонів для «Наполі» спричинила напад на прихильників їхніх опонентів

Увечері вівторка, 27 січня 2026 року, двоє прихильників «Челсі» були доставлені до лікарень міста з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

За даними, група вболівальників «синіх» зазнала нападу з боку місцевих радикально налаштованих фанатів «Наполі» під час зіткнення в районі площі Санта-Марія-ла-Нова. Повідомляється, що нападники використовували холодну зброю, кастети та бити. Один із поранених проходив лікування в госпіталі Веккьо Пеллегріні. Після надання необхідної допомоги та обробки рани його виписали. Прес-служба лондонського клубу підтвердила факт інциденту та запевнила, що наразі життю обох госпіталізованих фанатів ніщо не загрожує.

Керівництво «Челсі» оперативно опублікувало офіційну заяву, у якій закликало 2500 вболівальників, що прибули до Італії, дотримуватися крайньої обережності. Клуб наполегливо рекомендує не пересуватися містом поодинці, уникати конфліктних зон та суворо дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів. Неаполь традиційно вважається зоною підвищеного ризику для іноземних фанатів через активність місцевих ультрас.

Для «Наполі» цей поєдинок є критично важливим, оскільки команда перебуває на 25-й позиції в турнірній таблиці й ризикує завершити єврокубковий сезон. Водночас «Челсі» намагається закріпитися у вісімці найкращих. Попри загострення ситуації поза полем, матч розпочнеться за графіком о 22:00 за київським часом під посиленим наглядом італійської поліції.

Нагадаємо, що в Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу. Трагічна дорожня пригода, що сталася вдень 27 січня 2026 року на території Румунії, забрала життя вболівальників грецького ПАОК. Десятеро відданих фанатів відомого на європейській арені колективу, які сподівалися побачити на власні очі гру своєї команди у виїзному поєдинку восьмого туру Ліги Європи проти французького «Ліона», так і не дісталися пункту призначення. 

