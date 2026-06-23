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Організатори Євро-2028 визначилися щодо резонансного нововведення Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Організатори Євро-2028 визначилися щодо резонансного нововведення Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат Європи 2028 пройде у Сполученому Королівстві
фото: PA

Головний футбольний орган Європи не підтримав введення пауз під час матчів 

УЄФА не планує впроваджувати на Чемпіонаті Європи 2028 систему обов’язкових пауз на гідратацію, яку ФІФА використовує під час Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Чому УЄФА не підтримує цю ініціативу?

На Чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці арбітри отримали вказівку проводити трьохвилинні паузи в середині кожного тайму. Формально це пояснюється необхідністю захистити футболістів від спеки та зневоднення.

Однак нововведення викликало значну критику. Європейський футбольний союз вважає, що такі зупинки мають застосовуватися лише за реальної загрози здоров’ю гравців, а не ставати постійною частиною кожного матчу. Також уболівальники та гравці звернули увагу, що паузи проводяться навіть під час вечірніх матчів або на аренах із комфортними погодними умовами. Крім того, телекомпанії почали використовувати ці перерви для показу рекламних блоків, що породило підозри щодо комерційних мотивів рішення.

Ще одним джерелом критики стало те, що тренери фактично отримали додаткові тактичні таймаути посеред гри. Це, на думку критиків, впливає на природний ритм гри.

Дії УЄФА у випадку спеки

Згідно з регламентом УЄФА, обов’язкові перерви для охолодження можуть запроваджуватися лише тоді, коли температура за показником Wet-Bulb Globe Temperature перевищує 32°C, що приблизно відповідає 35°C звичайної температури повітря. Контроль за погодними умовами здійснюватимуть делегати УЄФА безпосередньо перед початком матчу. Якщо температура не досягає критичного рівня, рішення про короткі паузи для пиття води залишається на розсуд головного арбітра.

Оскільки турнір проходитиме в Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії, масове застосування таких зупинок виглядає малоймовірним. Клімат більшості міст-господарів рідко досягає температур, які вимагають спеціальних заходів. Утім, під час аномальної спеки, особливо на півдні Англії або в Кардіффі, такі паузи можуть бути використані. 

Нагадаємо, що тренер збірної Аргентини розкритикував паузи на водопій на Чемпіонаті світу 2026

Теги: клімат УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи

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