Молодий американець повторив неочевидний рекорд Національної хокейної ліги

Зірка драфту 2022 року підкорив результативністю на цьому відрізку сезону

Крайній нападник «Анагайма» Каттер Готьє повторив рекорд Національної хокейної ліги за кількістю хет-триків упродовж календарного місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Американський вінгер у ніч проти понеділка тричі розписався у воротах «Піттсбурга» (5:2). Раніше Готьє оформив хет-трики проти «Оттави» (6:3) та «Ванкувера» (5:4). Загалом 22-річний нападник «Дакс» іде з шестиматчевою серією шайб.

Готьє повторив досягнення росіянина Алєксєя Ковальова та фінського вінгера Патріка Лайне. Перший оформив три хет-трики за «Піттсбург» у лютому 2001 року. Другий тричі закинув по три шайби в листопаді 2018 року за «Вінніпег».

Нападник «Анагайма» матиме кілька нагод стати абсолютним рекордсменом НХЛ. У графіку «Дакс» до кінця листопада – десять поєдинків. У нинішньому сезоні Готьє зіграв 17 матчів регулярної першості, в яких оформив 15 шайб і сім асистів.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.