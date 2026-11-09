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Молодий американець повторив неочевидний рекорд Національної хокейної ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодий американець повторив неочевидний рекорд Національної хокейної ліги
Каттер Готьє (праворуч) набрав чудову форму
фото: Anaheim Ducks

Зірка драфту 2022 року підкорив результативністю на цьому відрізку сезону

Крайній нападник «Анагайма» Каттер Готьє повторив рекорд Національної хокейної ліги за кількістю хет-триків упродовж календарного місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Американський вінгер у ніч проти понеділка тричі розписався у воротах «Піттсбурга» (5:2). Раніше Готьє оформив хет-трики проти «Оттави» (6:3) та «Ванкувера» (5:4). Загалом 22-річний нападник «Дакс» іде з шестиматчевою серією шайб.

Готьє повторив досягнення росіянина Алєксєя Ковальова та фінського вінгера Патріка Лайне. Перший оформив три хет-трики за «Піттсбург» у лютому 2001 року. Другий тричі закинув по три шайби в листопаді 2018 року за «Вінніпег».

Нападник «Анагайма» матиме кілька нагод стати абсолютним рекордсменом НХЛ. У графіку «Дакс» до кінця листопада – десять поєдинків. У нинішньому сезоні Готьє зіграв 17 матчів регулярної першості, в яких оформив 15 шайб і сім асистів.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: рекорд хокей НХЛ «Анагайм Дакс»

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