Прихильник Путіна Овечкін заперечив, що у Росії його використовують як інструмент пропаганди
Олександр Овечкін знімався у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»
Капітан «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін не вважає, що його ім'я використовується в Росії для пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.
Ви спокійно ставитеся до того, що у Росії вас використовують як інструмент пропаганди?
Ніхто мене не використовує.
Тобто вам не здається, що вас використовують?
Ні.
У листопаді 2017 року Овечкін став засновником Putin Team – руху на підтримку російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».
«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.
Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.
Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake
He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".
Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY
Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».
У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.
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