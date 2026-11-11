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Прихильник Путіна Овечкін заперечив, що у Росії його використовують як інструмент пропаганди

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильник Путіна Овечкін заперечив, що у Росії його використовують як інструмент пропаганди
У листопаді 2017 року Овечкін став засновником Putin Team

Олександр Овечкін знімався у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»

Капітан «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін не вважає, що його ім'я використовується в Росії для пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

Ви спокійно ставитеся до того, що у Росії вас використовують як інструмент пропаганди?

Ніхто мене не використовує.

Тобто вам не здається, що вас використовують?

Ні.

У листопаді 2017 року Овечкін став засновником Putin Team – руху на підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Теги: Олександр Овечкін хокей

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