У листопаді 2017 року Овечкін став засновником Putin Team

Олександр Овечкін знімався у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»

Капітан «Вашингтон Кепіталз» Олександр Овечкін не вважає, що його ім'я використовується в Росії для пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

Ви спокійно ставитеся до того, що у Росії вас використовують як інструмент пропаганди?

Ніхто мене не використовує.

Тобто вам не здається, що вас використовують?

Ні.

У листопаді 2017 року Овечкін став засновником Putin Team – руху на підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake



He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".



Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2026

Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.