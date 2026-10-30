Україна може втратити місце на Чемпіонаті світу з хокею через повернення Росії

Україна виборола путівку на Чемпіонат світу у травні 2026 року

Збірна України з хокею може втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про повернення російських команд на міжнародні змагання. Про це повідомляє Главком з посиланням на Ilta-Sanomat.

За словами голови Фінського хокейного союзу Хейкі Хієтанена, наступного року в елітному дивізіоні чемпіонату світу мають виступити 16 збірних. Розширення турніру до 17 учасників він вважає вкрай малоймовірним через організаційні труднощі.

Відповідаючи на запитання про те, яка збірна може втратити місце через повернення Росії, Хієтанен назвав Україну.

«Згідно з рейтингом, за межами турніру залишиться Україна», – завив Хієтанен.

Україна виборола путівку на Чемпіонат світу у травні 2026 року. Наша збірна повернулася до еліти світового хокею вперше за 20 років.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.