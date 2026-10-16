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Путін надав російське громадянство канадському хокеїсту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Путін надав російське громадянство канадському хокеїсту
У 2025 році 29-річний хокеїст перейшов до ЦСКА

У російській Континентальній хокейній лізі Рой Джеремі виступає із 2022 року

Захисник московського хокейного клубу ЦСКА канадець Джеремі Рой отримав громадянство Росії. Як інформує «Главком», про це йдеться в указі російського диктатора Володимира Путіна.

Рой Джеремі народився 14 травня 1997 року в Канаді.

У російській Континентальній хокейній лізі Джеремі виступає із 2022 року. Три сезони він відіграв у складі «Вітязя».

У 2025 році 29-річний хокеїст перейшов до ЦСКА. Цього сезону він провів 12 матчів, віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: хокей Континентальна хокейна ліга путін

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