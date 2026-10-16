У 2025 році 29-річний хокеїст перейшов до ЦСКА

У російській Континентальній хокейній лізі Рой Джеремі виступає із 2022 року

Захисник московського хокейного клубу ЦСКА канадець Джеремі Рой отримав громадянство Росії. Як інформує «Главком», про це йдеться в указі російського диктатора Володимира Путіна.

Рой Джеремі народився 14 травня 1997 року в Канаді.

У російській Континентальній хокейній лізі Джеремі виступає із 2022 року. Три сезони він відіграв у складі «Вітязя».

У 2025 році 29-річний хокеїст перейшов до ЦСКА. Цього сезону він провів 12 матчів, віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.