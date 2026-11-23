«Детройт» обміняв центрфорварда Ділана Ларкіна в «Монреаль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ

«Ред Вінгз» отримали взамін нападника Кірбі Дака, перспективного форварда Майкла Гейджа, воротаря Сема Монтембо та кілька піків драфту. Обмін завершив кількамісячний конфлікт Ларкіна з «Детройтом». Влітку він почав вимагати переходу.

У вересні мічиганці позбавили форварда капітанської пов'язки. Наприкінці жовтня Ларкін сповістив клуб, що більше не збирається виходити на лід у джерсі «Ред Вінгз». Зрештою, «Детройт» усунув американця з команди без збереження зарплати.

Ларкін потрапив до «Ред Вінгз» у 2014 році. Тоді «Детройт» обрав його під 15-м номером на драфті. У сезоні 2015/16 центрфорвард дебютував у НХЛ. З тих пір Ларкін провів 818 матчів, у яких оформив 278 шайб і 371 асист.

У нинішній кампанії американський хокеїст зіграв 10 поєдинків. До свого активу він записав два голи та чотири результативні передачі. Згодом Ларкін обере номер у складі «Канадієнс».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.