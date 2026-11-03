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Збірна Швеції з хокею відмовилася грати з Росією на Чемпіонаті світу 2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна Швеції з хокею відмовилася грати з Росією на Чемпіонаті світу 2027
Швеція не хоче грати на світовій хокейній першості зі збірною путінської Росії

Спортивний арбітражний суд  зобов'язав Міжнародну федерацію хокею допустити російські команди до змагань

Федерація хокею Швеції планує бойкотувати потенційний матч зі збірною Росії Чемпіонаті світу 2027. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник організації Андрес Ларссон, коментар якого наводить Expressen.

«Збірна Швеції не гратиме зі збірною Росії на майбутніх чемпіонатах світу. Таке рішення федерація ухвалила сьогодні», – сказав Ларссон.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Як повідомлялося, збірна України з  хокею може втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про повернення російських команд на міжнародні змагання. 

За словами голови Фінського хокейного союзу Хейкі Хієтанена, наступного року в елітному дивізіоні чемпіонату світу мають виступити 16 збірних. Розширення турніру до 17 учасників він вважає вкрай малоймовірним через організаційні труднощі.

Відповідаючи на запитання про те, яка збірна може втратити місце через повернення Росії, Хієтанен назвав Україну.

«Згідно з рейтингом, за межами турніру залишиться Україна», – завив Хієтанен.

Україна виборола путівку на Чемпіонат світу у травні 2026 року. Наша збірна повернулася до еліти світового хокею вперше за 20 років. 

Теги: хокей

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