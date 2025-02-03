Григорій Суркіс отримує «пенсію» від УЄФА. Названа сума за 2024 рік

Колишній віцепрезидент футбольної асоціації і народний депутат України вніс зміни до свого майнового стану

Народний депутат, обраний від нині забороненої ОПЗЖ, Григорій Суркіс отримав дохід від UEFA (Спілка європейських футбольних асоціацій). Про це повідомляє «Главком» з посилання на реєстр деклларацій.

2 січня політик оприлюднив повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, у якому вказав 3,52 млн грн від UEFA. Призначення коштів відображено як виплата після звільнення. Перерахування грошей Суркісу відбулося 26 грудня 2024 року.

UEFA щороку надає фінансову підтримку своєму колишньому віцепрезиденту Григорію Суркісу дані: реєстр декларацій

Як повідомляв «Главком», UEFA щороку надає фінансову підтримку своєму колишньому віцепрезиденту Григорію Суркісу. Зокрема, у 2023 році – 6,35 млн грн, у 2021 році – 2,49 млн грн, 2020 році – 2,77 млн грн, 2019 – 5,91 млн грн.

Нагадаємо, що у 2013-2019 роках Григорій Суркіс обіймав посаду віцепрезидента UEFA. Із 2019 року – почесний член футбольної спілки.

Загалом сукупний дохід парламентаря за 2023 рік склав 13,57 млн грн (у 2022 році – 3,53 млн грн). На банківських рахунках Григорій Суркіс зберігав 63,1 млн грн, 377 тис. євро, готівкою – $2,3 млн, 1,85 млн грн, 75 тис. євро і 46 тис. фунтів стерлінгів.

Крім цього, нардеп зазначив, що позичив 112,5 млн грн своєму рідному брату Ігорю Суркісу, більш відомому як власник футбольного клубу «Динамо».