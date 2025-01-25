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Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року
Ситуація на фронті 25 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Торецькому та Покровському напрямках відбулось найбільше бойових зіткнень.

На Харківському напрямку

 Наші захисники відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Українські захисники відбили сім атак, шість боєзіткнень досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Наразі триває два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

 Протягом минулої доби відбулось 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Дотепер триває 12 боєзіткнень.
Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 367 окупантів, 186 з них - безповоротно. Також знищено дванадцять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, три антени зв’язку, крім того, значно пошкоджено три міномети загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Противник протягом минулої доби провів 13 штурмів позицій українських підрозділів, 12 атак вже відбиті нашими оборонцями, один бій триває. Ворог завдав 25 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та здійснив 387 артилерійських обстрілів (15 з них - із РСЗВ).

Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 37-ої окремої бригади морської піхоти, 100-ої окремої механізованої бригади, 43-ої окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1067-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб озброєння ворог окупанти машини росіяни Покровськ війна

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