Втрати ворога станом на 25 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1650 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 січня втратила:
- особового складу – близько 828470 (+1650) осіб,
- танків – 9859 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 20545 (+37) од,
- артилерійських систем – 22309 (+14) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО – 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51),
- крилаті ракети – 3053 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79) од,
- спеціальна техніка – 3715 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 25 січня
- У Чорному морі два ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1067-й день повномасштабної війни в Україні.
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