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Маск зробить реєстрацію в соцмережі X платною: скільки коштуватиме

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск зробить реєстрацію в соцмережі X платною: скільки коштуватиме
Соцмережа X більше не буде безкоштовною
фото із відкритих джерел

Очікується, що реєстрація у соцмережі незабаром коштуватиме $8 

Соціальна мережа X Ілона Маска почне брати гроші за реєстрацію користувачів. Про це пише msn.com з посиланням на джерела, близькі до компанії.

Реєстрація в X все ще безкоштовна, проте, за даними ЗМІ, найближчими місяцями це може змінитися. Соціальна мережа має намір стягувати $8 з кожного нового користувача за створення облікового запису. Очікується, що нововведення запрацює у всьому світі в лютому 2025 року.

Користувач, який не заплатить за реєстрацію, не зможе писати пости чи коментувати чужі – йому буде доступний лише режим читання. Як бонус за платну реєстрацію користувачам даруватимуть місячну передплату X Premium, яка окремо коштує $8. Вона прибирає рекламу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok та додає галочку перевіреної особистості.

Зазначається, що в X пішли на такий крок для боротьби з фейковими обліковими записами та ботами. Нововведення тестується з 2023 року в Новій Зеландії та на Філіппінах, де користувачі повинні платити по 1 долару на рік, починаючи з реєстрації, інакше соцмережа буде доступна лише в режимі читання.

Крім того, Ілон Маск планує приховати дату та час публікації постів, що відображаються у стрічці. На його думку, це покращить та очистить інтерфейс соцмережі. Представники X поки не коментували плани щодо запровадження платних реєстрацій та приховання дати публікацій.

До слова, останніми тижнями мільярдер Ілон Маск вирішив перенаправити увагу від проблем в Сполучених Штатах до того, що відбувається у Європі. Так, спершу він зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики.

Зокрема мільярдер підтримав ультраправих і через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».

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Теги: гроші Ілон Маск реєстрація соцмережі

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