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    «Дніпро» виграв третій поспіль матч у новому сезоні чемпіонату України

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    <span>Фото - прес-служба УХЛ</span> - «Дніпро» виграв третій поспіль матч у новому сезоні чемпіонату України
    Фото - прес-служба УХЛ

    Новостворений херсонський клуб не знає навдач на старті чемпіонату

    «Дніпро» здобув третю перемогу у сезоні і наздогнав «Донбас» у турнірній таблиці УХЛ. 

    Домашню серію підопічні Дмитра Підгурського завершили перемогою над харківським «Динамо» з рахунком 3-1.

    Окремо варто зазначити, що воротар господарів майданчика Олег Петров, що не пропускав у двох стартових матчах, перервав свою «суху» серію на позначці 155 хвилин 49 секунд.

    Ця перемога дозволила «Дніпру» зі стовідсотковими показниками наздогнати у турнірній таблиці УХЛ «Донбас», але херсонці поступаються донеччанам за різницею закинутих і пропущених шайб.

    «Динамо», як і «Крижані Вовки», програвши у цьому турі «Кременчуку», поки набраних очок у поточному сезоні не мають.

    Регулярний чемпіонат України з хокею.

    «Дніпро» – МХК «Динамо» 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

    Шайби:

    1:0 Найдьонов (Сірченко) – 11:57;

    2:0 Янишевський (Афанасьєв, Пугачьов) – 21:24;

    2:1 Максименко (Ромащенко) – 35:47;

    3:1 Бєлоусов (Коляда, Пугачьов) – 47:11.

    Джерело: Xsport.ua

    чемпіонат України Дніпро хокей
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