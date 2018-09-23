«Дніпро» виграв третій поспіль матч у новому сезоні чемпіонату України
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Новостворений херсонський клуб не знає навдач на старті чемпіонату
«Дніпро» здобув третю перемогу у сезоні і наздогнав «Донбас» у турнірній таблиці УХЛ.
Домашню серію підопічні Дмитра Підгурського завершили перемогою над харківським «Динамо» з рахунком 3-1.
Окремо варто зазначити, що воротар господарів майданчика Олег Петров, що не пропускав у двох стартових матчах, перервав свою «суху» серію на позначці 155 хвилин 49 секунд.
Ця перемога дозволила «Дніпру» зі стовідсотковими показниками наздогнати у турнірній таблиці УХЛ «Донбас», але херсонці поступаються донеччанам за різницею закинутих і пропущених шайб.
«Динамо», як і «Крижані Вовки», програвши у цьому турі «Кременчуку», поки набраних очок у поточному сезоні не мають.
Регулярний чемпіонат України з хокею.
«Дніпро» – МХК «Динамо» 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)
Шайби:
1:0 Найдьонов (Сірченко) – 11:57;
2:0 Янишевський (Афанасьєв, Пугачьов) – 21:24;
2:1 Максименко (Ромащенко) – 35:47;
3:1 Бєлоусов (Коляда, Пугачьов) – 47:11.
Джерело: Xsport.ua