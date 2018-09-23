«Дніпро» виграв третій поспіль матч у новому сезоні чемпіонату України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото - прес-служба УХЛ

Новостворений херсонський клуб не знає навдач на старті чемпіонату

«Дніпро» здобув третю перемогу у сезоні і наздогнав «Донбас» у турнірній таблиці УХЛ.

Домашню серію підопічні Дмитра Підгурського завершили перемогою над харківським «Динамо» з рахунком 3-1.

Окремо варто зазначити, що воротар господарів майданчика Олег Петров, що не пропускав у двох стартових матчах, перервав свою «суху» серію на позначці 155 хвилин 49 секунд.

Ця перемога дозволила «Дніпру» зі стовідсотковими показниками наздогнати у турнірній таблиці УХЛ «Донбас», але херсонці поступаються донеччанам за різницею закинутих і пропущених шайб.

«Динамо», як і «Крижані Вовки», програвши у цьому турі «Кременчуку», поки набраних очок у поточному сезоні не мають.

Регулярний чемпіонат України з хокею.

«Дніпро» – МХК «Динамо» 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Шайби:

1:0 Найдьонов (Сірченко) – 11:57;

2:0 Янишевський (Афанасьєв, Пугачьов) – 21:24;

2:1 Максименко (Ромащенко) – 35:47;

3:1 Бєлоусов (Коляда, Пугачьов) – 47:11.

Джерело: Xsport.ua