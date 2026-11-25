Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюкзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про фейки, які поширюються про нього в мережі.

«Було дуже багато фейків про нібито купівлю мною нової машини. Насправді, я взяв це авто тимчасово для тест-драйву. Поширили цей фейк буквально всі пропагандистські аккаунти, які працюють проти України: Анатолій Шарій, Мирослав Олешко і так далі.

Навіть депутатка Анна Скороход поширювала цю пропаганду, що я щось собі накупив. Також вона поширювала фейк про те, що я отримав якісь мільйони доларів на свої рахунки, хоча цього ніколи не було.

Хоча бренд Cupra дає ці авто для тест-драйву безкоштовно, і це поширена практика для них.

Насправді, потім деякі медіа брали коментарі у компанії Cupra, і вони теж офіційно підтвердили, що авто мені тимчасово давали для тест-драйву. Але і досі мені іноді при зустрічах якісь знайомі, з яким давно не бачився, питають: «А як тобі машина нова?». Це все, насправді, дуже сильно поширилось», – зазначив Гераскевич.

Ще один фейк пропагандисти вигадали про поїдку скелетоніста в США

«Ще зі смішного можу згадати. Коли в нас були поїздки саме для адвокації в Нью-Йорк чи Вашингтон… Зокрема, був захід в Головній штаб-квартирі ООН та зустріч з конгресменами, то дуже багато поширювалося фейків, що це все куплено. Тобто, що хтось в Україні, чи Офіс президента, чи якісь олігархи, купили мені ці поїздки, купили мені зустрічі з конгресменами. Для мене це дуже смішний фейк. Начебто, так просто купити американських конгресменів…», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.

«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.