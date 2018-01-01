Гвоздик: Мені хотілося б провести бій з Вордом

Гвоздик дав інтерв'ю відомому боксерському порталу

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик розповів, що має бажання провести бій з екс-чемпіоном цієї вагової категорії американцем Андре Вордом. Гвоздик вважає, що Ворд міг зробити хитрий крок, сказавши про завершення своєї кар'єри. «Не можу сказати, що шкодую про відхід Ворда. На даний момент моя мета стати чемпіоном світу.



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Олександр Гвоздик. Фото: AKboxing

Гвоздик дав інтерв'ю відомому боксерському порталу

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик розповів, що має бажання провести бій з екс-чемпіоном цієї вагової категорії американцем Андре Вордом.

Гвоздик вважає, що Ворд міг зробити хитрий крок, сказавши про завершення своєї кар'єри.

«Не можу сказати, що шкодую про відхід Ворда. На даний момент моя мета стати чемпіоном світу. Можливо, після цього мені б хотілося з ним зустрітися. З огляду на те, що в інтернет просочуються відео з тренуваннями Ворда і спарингами, можливо, він зробив своєрідний хитрий крок. У нашій вазі хлопці сильні, але в плані розкрутки їм не вистачає. Зараз три чемпіони - це вихідці з Росії», - сказав Гвоздик в інтерв'ю розміщеному на Ютуб-каналі Boxing.ua.

Нагадаємо, 33-річний Ворд в вересні минулого року заявив, що завершив кар'єру боксера.

Як відомо раніше, Гвоздик зустрінеться з Альваресом в турнірі за пояс чемпіона WBC.