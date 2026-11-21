Казахстанський фігурист Михайло Шайдоров оголосив про завершення співпраці з російським тренером Олексієм Урмановим. Про це повідомляє «Главком».

Про своє рішення 22-річний олімпійський чемпіон заявив в Instagram. За його словами, завершення співпраці стало підсумком періоду, протягом якого йому вдалося досягти результатів, про які раніше він навіть не мріяв.

«Дякую Олексію Євгеновичу за все, що ми пройшли разом, за його працю, підтримку та віру в мене. Сьогодні ми завершуємо цей етап із досягненнями, про які я колись навіть не міг мріяти. Настав час рухатися далі. Попереду новий розділ, у якому, можливо, буде непросто, а подекуди й страшно, але обов’язково будуть нові цілі та виклики. Я й надалі наполегливо працюватиму, щоб гідно представляти свою країну на найвищому рівні», – написав фігурист.

Шайдоров тренувався під керівництвом Урманова протягом десяти років. За цей час казах став одним із провідних фігуристів світу: у 2025 році він здобув срібну медаль чемпіонату світу, а на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо виборов золото в чоловічому одиночному катанні.

Наразі спортсмен не повідомив, хто стане його новим тренером.

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