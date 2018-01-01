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    Кубок Девіса. Україна залишає топ-30 у рейтингу націй

    Збірна України втрачає позиції в оновленій світовій класифікації
    За підсумками першого етапу змагань в Кубку Девіса в сезоні-2018 наша команда опустилася на три рядки і посіла 31-е місце. Суперники українців, збірна Швеції, яка святкувала перемогу в матчевому протистоянні у Дніпрі, поліпшила своє становище в рейтингу на шість позицій і тепер замикає топ-30. Як відомо, збірна України з тенісу поступилася
    • Сьогодні, 18:19
    • Розсилка
    Фото: БТУ
    Фото: БТУ

    Збірна України втрачає позиції в оновленій світовій класифікації

    За підсумками першого етапу змагань в Кубку Девіса в сезоні-2018 наша команда опустилася на три рядки і посіла 31-е місце.

    Суперники українців, збірна Швеції, яка святкувала перемогу в матчевому протистоянні у Дніпрі, поліпшила своє становище в рейтингу на шість позицій і тепер замикає топ-30.

    Як відомо, збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

    Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби.

    У вирішальному п'ятому поєдинку Артем Смірнов не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером.

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    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Збірна України Денис Молчанов
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