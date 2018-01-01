Кубок Девіса. Україна залишає топ-30 у рейтингу націй

Збірна України втрачає позиції в оновленій світовій класифікації

За підсумками першого етапу змагань в Кубку Девіса в сезоні-2018 наша команда опустилася на три рядки і посіла 31-е місце. Суперники українців, збірна Швеції, яка святкувала перемогу в матчевому протистоянні у Дніпрі, поліпшила своє становище в рейтингу на шість позицій і тепер замикає топ-30. Як відомо, збірна України з тенісу поступилася



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Фото: БТУ

Збірна України втрачає позиції в оновленій світовій класифікації

За підсумками першого етапу змагань в Кубку Девіса в сезоні-2018 наша команда опустилася на три рядки і посіла 31-е місце.

Суперники українців, збірна Швеції, яка святкувала перемогу в матчевому протистоянні у Дніпрі, поліпшила своє становище в рейтингу на шість позицій і тепер замикає топ-30.

Як відомо, збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби.

У вирішальному п'ятому поєдинку Артем Смірнов не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером.

Джерело: btu.org.ua