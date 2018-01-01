Нападник «Динамо» зацікавив європейський клуб

Клуб цікавився Мбокані ще влітку 2017 року

Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані може повернутись у чемпіонат Бельгії. Бельгійський «Антверпен» проявляє інтерес до форварда «Динамо» Дьємерсі Мбокані. Клуб спробує підписати конголезця влітку 2018 року на правах вільного агента, інформує бельгійське видання Voetbal24. За словами спортивного директора



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Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо

Клуб цікавився Мбокані ще влітку 2017 року

Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані може повернутись у чемпіонат Бельгії.

Бельгійський «Антверпен» проявляє інтерес до форварда «Динамо» Дьємерсі Мбокані. Клуб спробує підписати конголезця влітку 2018 року на правах вільного агента, інформує бельгійське видання Voetbal24.

За словами спортивного директора «Антверпена», клуб цікавився Мбокані ще влітку 2017 року, проте не зміг підписати форварда через надто високу ціну. Тепер же «Антверпен» спробує підписати 32-річного нападника безкоштовно влітку 2018 року.

Нещодавно Мбокані заявляв, що сподівається продовжити контракт з «Динамо». У нинішньому сезоні на рахунку конголезця 8 голів у 15 матчах УПЛ.

Нагадаємо, нещодавно «Антверпен» підсилився хавбеком «Дніпра» Єгором Назарином.

Джерело: Футбол 24