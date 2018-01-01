Офіційно: ще один молодий український футболіст переїхав у чемпіонат Бельгії

Мова йде про 20-річного Єгора Назарину, який залишив «Дніпро»

«Антверпен» на офіційному сайті оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Назарини. Договір з українцем підписаний на три з половиною роки з можливістю продовження ще на рік. «Антверпен» завершує перехід півзахисника, який першу частину сезону виступав за «Дніпро». Сам Назарина анонсував свій



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Єгор Назарина

Мова йде про 20-річного Єгора Назарину, який залишив «Дніпро»

«Антверпен» на офіційному сайті оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Назарини.

Договір з українцем підписаний на три з половиною роки з можливістю продовження ще на рік.

«Антверпен» завершує перехід півзахисника, який першу частину сезону виступав за «Дніпро».

Сам Назарина анонсував свій перехід у бельгійський клуб ще наприкінці минулого року. Варіант з «Антверпеном» хавбек отримав від свого агента Івиці Пірича.

Першу частину сезону 20-річний Назарина провів у «Дніпрі», який виступає у Другій лізі. Протягом цього ігрового відрізка він був основним гравцем команди, зігравши у 18-ти поєдинках чемпіонату.

«Антверпен» займає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в активі після 21-го матчу 34 очка. При цьому ще у минулому сезоні команда виступала у другому дивізіоні.

Наступний поєдинок нова команда Назарини зіграє проти «Брюгге» 21 січня у 22-му турі чемпіонату.

De Reds nemen vier aanwinsten mee op winterstage in het Spaanse Algorfa. Lees meer op onze website! https://t.co/W2v6P1D4vu #COYR pic.twitter.com/NQFfScx1Lf — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 8 січня 2018 р.

Джерело: sportarena.com