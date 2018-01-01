Офіційно: ще один молодий український футболіст переїхав у чемпіонат Бельгії
- Сьогодні, 13:48
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Мова йде про 20-річного Єгора Назарину, який залишив «Дніпро»
«Антверпен» на офіційному сайті оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Назарини.
Договір з українцем підписаний на три з половиною роки з можливістю продовження ще на рік.
«Антверпен» завершує перехід півзахисника, який першу частину сезону виступав за «Дніпро».
Сам Назарина анонсував свій перехід у бельгійський клуб ще наприкінці минулого року. Варіант з «Антверпеном» хавбек отримав від свого агента Івиці Пірича.
Першу частину сезону 20-річний Назарина провів у «Дніпрі», який виступає у Другій лізі. Протягом цього ігрового відрізка він був основним гравцем команди, зігравши у 18-ти поєдинках чемпіонату.
«Антверпен» займає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в активі після 21-го матчу 34 очка. При цьому ще у минулому сезоні команда виступала у другому дивізіоні.
Наступний поєдинок нова команда Назарини зіграє проти «Брюгге» 21 січня у 22-му турі чемпіонату.
De Reds nemen vier aanwinsten mee op winterstage in het Spaanse Algorfa. Lees meer op onze website! https://t.co/W2v6P1D4vu #COYR pic.twitter.com/NQFfScx1Lf— Royal Antwerp FC (@official_rafc) 8 січня 2018 р.
Джерело: sportarena.com