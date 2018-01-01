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    Офіційно: ще один молодий український футболіст переїхав у чемпіонат Бельгії

    Мова йде про 20-річного Єгора Назарину, який залишив «Дніпро»
    «Антверпен» на офіційному сайті оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Назарини. Договір з українцем підписаний на три з половиною роки з можливістю продовження ще на рік. «Антверпен» завершує перехід півзахисника, який першу частину сезону виступав за «Дніпро». Сам Назарина анонсував свій
    • Сьогодні, 13:48
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    Єгор Назарина
    Єгор Назарина

    Мова йде про 20-річного Єгора Назарину, який залишив «Дніпро»

    «Антверпен» на офіційному сайті оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Назарини.

    Договір з українцем підписаний на три з половиною роки з можливістю продовження ще на рік.

    «Антверпен» завершує перехід півзахисника, який першу частину сезону виступав за «Дніпро».

    Сам Назарина анонсував свій перехід у бельгійський клуб ще наприкінці минулого року. Варіант з «Антверпеном» хавбек отримав від свого агента Івиці Пірича.

    Першу частину сезону 20-річний Назарина провів у «Дніпрі», який виступає у Другій лізі. Протягом цього ігрового відрізка він був основним гравцем команди, зігравши у 18-ти поєдинках чемпіонату.

    «Антверпен» займає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в активі після 21-го матчу 34 очка. При цьому ще у минулому сезоні команда виступала у другому дивізіоні.

    Наступний поєдинок нова команда Назарини зіграє проти «Брюгге» 21 січня у 22-му турі чемпіонату.

    Джерело: sportarena.com

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