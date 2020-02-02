Зірка NHL з українським корінням влаштував ефектний махач на льоду
Метью Ткачук втихомирив агресора
Кажуть, що мистецтво тафгаїв у NHL вмирає… Але це не зовсім так. Коли треба - хокеїсти не відмовляють собі у бажанні помахатися. Особливо, коли на кону репутація.
Метью Ткачук - 22-річний американець з українським корінням та прізвищем, що говорить само за себе, вирішев продовжити справу Дональда Брашира та влаштував бійку прямо на льду. Як і було у “старі добрі часи”.
Ефектний інцедент стався підч час матчу чемпіонату NHL між Едмонтон Ойлерз та Калгарі Флеймз.
Нападник Калгарі Ткачук не поділив шайбу зі своїм візаві Заком Кессіаном, причом у буквальному сенсі - хокеїсти влаштували трешток підчас вкидання, а потів вербальна суперечка перейшла у жорсткий махач на льоду.
Відзначимо, що Ткачук та Кессіан мають давні рахунки. Так, у їх минулій зустрічі україно-американець провів кілька силових прийомів проти Кессіана, через що той накинувся на суперника та добряче поколотив.
Джерело: Главком СПОРТ