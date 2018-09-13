  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    10 українців виступлять на юніорському чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

    • Розсилка
    Фото ФГРБУ - 10 українців виступлять на юніорському чемпіонаті світу з греко-римської боротьби
    Фото ФГРБУ

    Українські спортсмени вирушають до Словаччини

    17-23 вересня у Трнаві (Словаччина) відбудеться чемпіонат світу 2018 року з греко-римської боротьби серед юніорів.

    Країни-учасниці вже оприлюднили свої стартові списки, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    265 борців греко-римського стилю із 43-х країн здійснять подорож до Словаччини в надії стати чемпіоном світу серед юніорів.

    Склад української збірної на чемпіонат світу:

    55 кг - Владислав Кузько;
    60 кг - Ігор Курочкін;
    63 кг - Олександр Грушин;
    67 кг - Парвіз Насібов;
    72 кг - Ігор Бичков;
    77 кг - Дмитро Гардубей;
    82 кг - Віталій Андрійович;
    87 кг - Дмитро Кияшок;
    97 кг - Олександр Єврокимов;
    130 кг - Владислав Коваленко.

    чемпіонат світу Збірна України спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ