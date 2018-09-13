10 українців виступлять на юніорському чемпіонаті світу з греко-римської боротьби
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Фото ФГРБУ
Українські спортсмени вирушають до Словаччини
17-23 вересня у Трнаві (Словаччина) відбудеться чемпіонат світу 2018 року з греко-римської боротьби серед юніорів.
Країни-учасниці вже оприлюднили свої стартові списки, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
265 борців греко-римського стилю із 43-х країн здійснять подорож до Словаччини в надії стати чемпіоном світу серед юніорів.
Склад української збірної на чемпіонат світу:
55 кг - Владислав Кузько;
60 кг - Ігор Курочкін;
63 кг - Олександр Грушин;
67 кг - Парвіз Насібов;
72 кг - Ігор Бичков;
77 кг - Дмитро Гардубей;
82 кг - Віталій Андрійович;
87 кг - Дмитро Кияшок;
97 кг - Олександр Єврокимов;
130 кг - Владислав Коваленко.