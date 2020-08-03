11 гравців польського волейбольного клубу заразилися коронавірусом



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Загалом у лавах «Ґданьска» 14 інфікованих Світлина - trefgdansk.pl

Президент «Ґданьска» побоюється, що зараження також відбуватимуться в інших командах

11 волейболістів польського «Ґданьска» інфікувалися Covid-19.

Перший випадок зараження був виявлений ще 24 липня. Всі інші гравці відразу вирушили на карантин, однак уникнути хвороби їм не вдалося. На цьому тижні стало відомо, що в клубі коронавірус знайшли у 14 осіб, зокрема в 11-ти волейболістів. Всі переносять хворобу в легкій формі, відчуваючи тільки озноб і слабкість.

«Якщо одна людина з команди заражена, то відбувається легка передача вірусу – гравці разом у тренажерному залі і роздягальні. Вони виконують вправи, торкаються одних і тих же предметів, – цитує Sportowe Fakty президента клубу Даріуша Ґадомскі. – Зібравши інформацію з багатьох джерел, боюся, що зараження також відбуватимуться і в інших командах».

Він зазначив, що волейболісти до спалаху коронавірусу не притримувалися жорсткої ізоляції – після тренувань вони поверталися додому, ходили в магазини і зустрічалися з різними людьми.

Зараз Польська ліга розробляє коронавірусний регламент, щоб уникнути схожих спалахів хвороби під час ігрового сезону, старт якого запланований на 21 вересня.

Станом на 3 серпня 2020 року у Польщі зафіксовано 47,5 тисяч хворих на Covid-19, 1732 з яких померли.

Раніше стало відомо, що збірна Естонії мала зіграти зі збірною Польщі два товариських матчі, однак за день до запланованої дати приїзду гості повідомили, що скасовують візит. Свою відмову естонці пояснили зростанням кількості хворих на коронавірус.

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Джерело: volleyball.ua