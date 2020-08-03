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    Світовий рекордсмен заразився коронавірусом

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    Вайде ван Нікерк отримав на свою голову нові проблеми - Світовий рекордсмен заразився коронавірусом
    Вайде ван Нікерк отримав на свою голову нові проблеми
    Світлина - Daily Mail

    Вайде ван Нікерк інфікувався в Італії

    Світовий рекордсмен і олімпійський чемпіон з бігу на 400 м Вайд ван Нікерк з Південної Африки заразився коронавіроусом.

    19 липня ван Нікерк приїхав з ПАР в Італію на тренувальний збір і 1 серпня повинен був вперше після травми стартувати в Трієсті – бігти 100 м і 400 м. Але там він здав позитивний тест на Covid-19. При цьому ван Нікерк жив на спортивній базі і мінімально спілкувався з оточуючими. Вочевидь інфікуватися він міг  при переїзді в Трієст, сповіщає La Gazzetta dello Sport.

    Після приголомшливого успіху на Олімпіаді в Ріо-2016, де ван Нікерк здобув золото зі світовим рекордом (43,03 сек.), Вайде отримав непотрібну і важку травму – в благодійному матчі з реґбі порвав зв'язки колінного суглоба.

    Дуже довго відновлювався, повернення у великий спорт було під сильним питанням. Але зумів пройти через важкі часи і знову став набирати форму.

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    Італія легка атлетика коронавірус Вайде ван Нікерк
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