Світовий рекордсмен заразився коронавірусом



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Вайде ван Нікерк отримав на свою голову нові проблеми Світлина - Daily Mail

Вайде ван Нікерк інфікувався в Італії

Світовий рекордсмен і олімпійський чемпіон з бігу на 400 м Вайд ван Нікерк з Південної Африки заразився коронавіроусом.

19 липня ван Нікерк приїхав з ПАР в Італію на тренувальний збір і 1 серпня повинен був вперше після травми стартувати в Трієсті – бігти 100 м і 400 м. Але там він здав позитивний тест на Covid-19. При цьому ван Нікерк жив на спортивній базі і мінімально спілкувався з оточуючими. Вочевидь інфікуватися він міг при переїзді в Трієст, сповіщає La Gazzetta dello Sport.

Після приголомшливого успіху на Олімпіаді в Ріо-2016, де ван Нікерк здобув золото зі світовим рекордом (43,03 сек.), Вайде отримав непотрібну і важку травму – в благодійному матчі з реґбі порвав зв'язки колінного суглоба.

Дуже довго відновлювався, повернення у великий спорт було під сильним питанням. Але зумів пройти через важкі часи і знову став набирати форму.