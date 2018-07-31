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    11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» Маліновський оформив після штрафних ударів

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    Руслан Маліновський - 11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» Маліновський оформив після штрафних ударів
    Руслан Маліновський

    У чемпіонаті на рахунку 25-річного гравця 71 матч, 11 голів і 17 асистів

    Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжує забивати за бельгійський «Генк».

    Український хавбек переїхав до Бельгії ще взимку 2016 року.

    На той момент він належав «Шахтарю», але влітку 2017-го «Генк» викупив права на футболіста, підписавши з ним контракт на чотири роки.

    У результаті Маліновський уже два з половиною роки захищає кольори «магістрів» та є одним із лідерів команди.

    Його розкішні голи викликають захоплення у глядачів на трибунах, а точні передачі допомагають партнерам завдавати вирішальних ударів.

    Загалом Маліновський провів за «Генк» 86 поєдинків, в яких забив 16 м’ячів та віддав 18 результативних пасів.

    У чемпіонаті на рахунку 25-річного гравця 71 матч, 11 голів і 17 асистів.

    У Кубку Бельгії Руслан за дев’ять ігор відзначився тричі.

    У Лізі Європи українець за шість зустрічей записав до свого активу два м'ячі й одну результативну передачу.

    Що цікаво, 11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» хавбек оформив після штрафних ударів.

    Чотири рази Маліновський забивав із гри, а також реалізував один пенальті.

    У новому сезоні гравець збірної України уже має «2+2» за системою «гол+пас».

    У поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти «Фоли» Руслан забив зі штрафного, а в неділю в матчі чемпіонату Бельгії проти «Локерена» знову реалізував стандарт, а також віддав два асисти.

    «Коли почну забивати зі штрафних у збірній України? У матчах Ліги націй і почну! Чесно кажучи, у мене в національній команді поки що не було особливих моментів для штрафних. Тільки в Ісландії, але там до воріт було 35 метрів. Як тільки з’явиться можливість пробити, обов’язково це зроблю. Прорве — я в цьому впевнений», — говорить Руслан, слова якого наводить прес-служба Федерації футболу України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський
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