11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» Маліновський оформив після штрафних ударів
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У чемпіонаті на рахунку 25-річного гравця 71 матч, 11 голів і 17 асистів
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжує забивати за бельгійський «Генк».
Український хавбек переїхав до Бельгії ще взимку 2016 року.
На той момент він належав «Шахтарю», але влітку 2017-го «Генк» викупив права на футболіста, підписавши з ним контракт на чотири роки.
У результаті Маліновський уже два з половиною роки захищає кольори «магістрів» та є одним із лідерів команди.
Його розкішні голи викликають захоплення у глядачів на трибунах, а точні передачі допомагають партнерам завдавати вирішальних ударів.
Загалом Маліновський провів за «Генк» 86 поєдинків, в яких забив 16 м’ячів та віддав 18 результативних пасів.
У чемпіонаті на рахунку 25-річного гравця 71 матч, 11 голів і 17 асистів.
У Кубку Бельгії Руслан за дев’ять ігор відзначився тричі.
У Лізі Європи українець за шість зустрічей записав до свого активу два м'ячі й одну результативну передачу.
Що цікаво, 11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» хавбек оформив після штрафних ударів.
Чотири рази Маліновський забивав із гри, а також реалізував один пенальті.
У новому сезоні гравець збірної України уже має «2+2» за системою «гол+пас».
У поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти «Фоли» Руслан забив зі штрафного, а в неділю в матчі чемпіонату Бельгії проти «Локерена» знову реалізував стандарт, а також віддав два асисти.
«Коли почну забивати зі штрафних у збірній України? У матчах Ліги націй і почну! Чесно кажучи, у мене в національній команді поки що не було особливих моментів для штрафних. Тільки в Ісландії, але там до воріт було 35 метрів. Як тільки з’явиться можливість пробити, обов’язково це зроблю. Прорве — я в цьому впевнений», — говорить Руслан, слова якого наводить прес-служба Федерації футболу України.