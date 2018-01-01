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    12 українських дзюдоїстів виступлять на турнірі серії Гран-прі у Тунісі

    Змагання відбудуться вже цього вікенду
    Новий сезон 2018 року з дзюдо, який вже у травні дасть старт першому року олімпійської кваліфікації, відкриває турнір серії Гран-прі у Тунісі. Через політичну кризу у країні, що призвела до збройних конфліктів, введення надзвичайного стану та втечу президента, проведення Гран-прі Тунісу перемістилося у Баку. Як інформує офіційний сайт Федерації
    • Сьогодні, 18:29
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    Змагання відбудуться вже цього вікенду

    Новий сезон 2018 року з дзюдо, який вже у травні дасть старт першому року олімпійської кваліфікації, відкриває турнір серії Гран-прі у Тунісі.

    Через політичну кризу у країні, що призвела до збройних конфліктів, введення надзвичайного стану та втечу президента, проведення Гран-прі Тунісу перемістилося у Баку.

    Як інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України, 335 спортсменів із 46-ти країн візьмуть участь у першому турнірі сезону.

    У тому числі і 12 українських дзюдоїстів:

    60 кг - Артем Лесюк (Київ)

    66 кг - Геворг Хачатрян (Дніпро)

    73 кг - Дмитро Канівець (Полтава), Артем Хомула (Суми)

    100 кг - Антон Савицький (Київ)

    +100 кг - Яків Хаммо (Київ), Олександр Гордієнко (Одеса)

    48 кг - Дарина Білодід (Київ), Марина Черняк (Запоріжжя)

    57 кг - Марія Скора (Запоріжжя)

    78 кг - Анастасія Турчин (Волинь)

    +78 кг - Галина Тарасова (Запоріжжя)

    Тренери: Віталій Дуброва, Артем Блошенко, Світлана Кузнецова, Ганна Каштанова, Дмитро Бондарчук, Михайло Романкевич.

    дзюдо Дмитро Канівець Артем Хомула Гран-прі Марина Черняк
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