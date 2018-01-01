12 українських дзюдоїстів виступлять на турнірі серії Гран-прі у Тунісі

Змагання відбудуться вже цього вікенду

Новий сезон 2018 року з дзюдо, який вже у травні дасть старт першому року олімпійської кваліфікації, відкриває турнір серії Гран-прі у Тунісі. Через політичну кризу у країні, що призвела до збройних конфліктів, введення надзвичайного стану та втечу президента, проведення Гран-прі Тунісу перемістилося у Баку. Як інформує офіційний сайт Федерації



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Змагання відбудуться вже цього вікенду

Новий сезон 2018 року з дзюдо, який вже у травні дасть старт першому року олімпійської кваліфікації, відкриває турнір серії Гран-прі у Тунісі.

Через політичну кризу у країні, що призвела до збройних конфліктів, введення надзвичайного стану та втечу президента, проведення Гран-прі Тунісу перемістилося у Баку.

Як інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України, 335 спортсменів із 46-ти країн візьмуть участь у першому турнірі сезону.

У тому числі і 12 українських дзюдоїстів:

60 кг - Артем Лесюк (Київ)

66 кг - Геворг Хачатрян (Дніпро)

73 кг - Дмитро Канівець (Полтава), Артем Хомула (Суми)

100 кг - Антон Савицький (Київ)

+100 кг - Яків Хаммо (Київ), Олександр Гордієнко (Одеса)

48 кг - Дарина Білодід (Київ), Марина Черняк (Запоріжжя)

57 кг - Марія Скора (Запоріжжя)

78 кг - Анастасія Турчин (Волинь)

+78 кг - Галина Тарасова (Запоріжжя)

Тренери: Віталій Дуброва, Артем Блошенко, Світлана Кузнецова, Ганна Каштанова, Дмитро Бондарчук, Михайло Романкевич.