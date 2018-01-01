12 українських дзюдоїстів виступлять на турнірі серії Гран-прі у Тунісі
- Сьогодні, 18:29
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Змагання відбудуться вже цього вікенду
Новий сезон 2018 року з дзюдо, який вже у травні дасть старт першому року олімпійської кваліфікації, відкриває турнір серії Гран-прі у Тунісі.
Через політичну кризу у країні, що призвела до збройних конфліктів, введення надзвичайного стану та втечу президента, проведення Гран-прі Тунісу перемістилося у Баку.
Як інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України, 335 спортсменів із 46-ти країн візьмуть участь у першому турнірі сезону.
У тому числі і 12 українських дзюдоїстів:
60 кг - Артем Лесюк (Київ)
66 кг - Геворг Хачатрян (Дніпро)
73 кг - Дмитро Канівець (Полтава), Артем Хомула (Суми)
100 кг - Антон Савицький (Київ)
+100 кг - Яків Хаммо (Київ), Олександр Гордієнко (Одеса)
48 кг - Дарина Білодід (Київ), Марина Черняк (Запоріжжя)
57 кг - Марія Скора (Запоріжжя)
78 кг - Анастасія Турчин (Волинь)
+78 кг - Галина Тарасова (Запоріжжя)
Тренери: Віталій Дуброва, Артем Блошенко, Світлана Кузнецова, Ганна Каштанова, Дмитро Бондарчук, Михайло Романкевич.