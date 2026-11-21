Одна з потенційних дебютанток збірної Норвегії з гандболу, Міа Сольберг Свеле, стала причиною незвичної ситуації: її батько не зможе коментувати матчі національної команди на Чемпіонаті Європи 2026. Про це повідомляє «Главком».

Неочікуваний виклик Свеле

25-річна розігруюча виступає за данський «Нюкебінг Фальстер». Наприкінці жовтня вона дебютувала у складі збірної Норвегії в товариському турнірі Golden League у матчі проти Данії, де відзначилася одним голом. Головний тренер Оле Г'єкстад включив гандболістку до попередньої заявки з 19 гравчинь на Євро-2026. Норвезькі медіа вважають, що вона має хороші шанси залишитися в остаточному складі.

Сама Свеле зізналася, що виклик до збірної став для неї несподіванкою. Ще рік тому вона переживала складний період у кар'єрі, мала проблеми з ігровим часом і не могла знайти своє місце в команді. Це, за її словами, лише додало мотивації довести власну спроможність. «Якби рік тому хтось сказав мені, що я потраплю до заявки на чемпіонат Європи, я б навряд чи повірила. Це були справжні американські гірки. У грудні минулого року я не знала, що робити далі, а гандбол уже не приносив задоволення. Тепер я виросла як гравчиня, і цей рік не міг завершитися краще», – розповіла спортсменка.

Як Свеле «підставила» свого батька

Міа – донька Бента Свеле, колишнього гандболіста збірної Норвегії. У період із 1983-го до 1989 року він провів за національну команду 116 матчів і закинув 343 м'ячі. Нині Бент є одним із відомих гандбольних коментаторів країни та працює на телеканалі TV2, який транслюватиме чемпіонат Європи.

Однак через можливу участь доньки в турнірі керівництво мовника вирішило не доручати йому коментування матчів збірної Норвегії. Причина – ризик упередженого висвітлення ігор за участю його доньки. Сам Бент поставився до такого рішення з розумінням і наголосив, що набагато більше радіє можливості побачити Мію на великому турнірі, ніж шкодує через відсутність у коментаторській кабіні.

«Як батько, я, звичайно, дуже пишаюся. Потрапити до збірної Норвегії – це важлива віха. Я пишаюся тим, чого вона досягла останнім часом, і тим, що опинилася серед 19 викликаних гравчинь. Завжди приємно працювати на матчах збірної, але тепер буде цікаво просто дивитися їх, а не коментувати. Для Мії це була велика дитяча мрія», – сказав він.

У TV2 уточнили, що Бент Свеле зможе коментувати інші матчі чемпіонату Європи, але не поєдинки Норвегії, поки його донька перебуватиме в остаточній заявці. Якщо ж Мію не залишать у складі, телеканал повторно перегляне це рішення.

Нагадаємо, що під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України було вирішено, що Палац спорту у Києві носитиме ім'я легендарного гандбольного тренера Ігоря Турчина.