14-річна українка перемогла на міжнародному турнірі з фігурного катання у Польщі
- Сьогодні, 17:50
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Анастасії Архіповій не було рівних у змаганнях одиночниць-юніорок
14-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова здобула перемогу на міжнародному турнірі Mentor Torun Cup, що триває у польському місті Торунь.
У змаганнях одиночниць-юніорок вона показала загальний результат 144.35 балів, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
При цьому українка більше ніж на 20 балів обійшла свою найближчу суперницю – француженку Леа Серна, якій програвала після короткої програми 0,79 бала.
Довільну програму учениця Марини Амірханової виконала яскраво, впевнено, хоча з технічною частиною до кінця не впоралася, отримавши «мінуси» за каскад потрійний лутці + потрійний тулуп і потрійний фліп.
Судді оцінили її прокат у 95.14 балів. За елементи Анастасія отримала 53.41, за компоненти – 41.73 балів, що дозволило їй виграти довільну програму.
Ще одна українська фігуристка – Олександра Нікітіна – завершила змагання 21-ою з результатом 66.24.
У нинішньому сезоні Архіпова посіла друге місце на міжнародних змаганнях Tallinn Trophy, а також перемогла у чемпіонаті України серед дорослих та у чемпіонаті України серед юніорів у жіночому одиночному катанні.
Турнір Mentor Torun Cup вдало розпочала також українська танцювальна пара Марія Голубцова - Кирило Бєлобров. Після виконання короткої програми учні Марії Тумановської-Чайки посідають друге місце, зовсім трохи поступаючись грузинському дуету.