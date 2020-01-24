15-річна американка перемогла на Australian Open чинну чемпіонку турніру



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Корі Ґауфф добилася ще одного визначного досягнення WTA

Корі Ґауфф продовжує дивувати тенісний світ

67-ма ракетка світу, 15-річна Корі Ґауфф створила сенсацію на першому в сезоні турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

В 1/16 фіналу Коді перемогла чинну чемпіонку турніру, четверту тенісистку світу Наомі Осаку з Японії – 6:3, 6:4.

Американська тенісистка взяла реванш у японки за торішню поразку в третьому колі US Open і вперше в кар'єрі обіграла суперницю, що входить у топ-5. У 2019-му 15-річна американка перемогла нідерландку Кікі Бертенс на шляху до титулу на турнірі WTA в Лінці.

У минулому сезоні Ґауфф дійшла до четвертого кола на Wimbledon, поступившись майбутній переможниці турніру Сімонs Халеп з Румунії і таким чином сьогодні стала першою тенісисткою у віці 15 років з 1996 року, якій вдалося вийти до четвертого кола мінімум на двох турнірах Grand Slam. Тоді це зуміла зробити швейцарка Мартіна Гінґіс.

У четвертому колі Корі Ґауфф зустрінеться з переможницею матчу між китаянкою Чжан Шуай і американкою Софією Кенін. Для юної тенісистки це дебютний Australian Open в кар'єрі.