Тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал турніру в Австралії



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Даяна Ястремська набрала блискучу форму Великий теніс України

Українка обіграла 12-ту тенісистку світу

24-та ракетка світу, українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал турніру із серії Premier в австралійській Аделаїді (покриття – хард, призовий фонд - $848 000).

У півфінальному поєдинку Даяна перемогла 12-ту тенісистку світу Аріну Соболенко із Білорусі – 6:4, 7:6(4).

Тенісистки провели на корті годину і 44 хвилини. Для перемоги в першому сеті Ястремській вистачило одного брейка. У другому Даяна не втримала перевагу з брейком (вела 3:1), а на тай-брейку взяла три очки на подачі Соболенко, втративши два розіграші на своїй подачі.

Для 19-річної українки це буде дебютний фінал на турнірах серії Premier. В активі Ястремської вже є три титули на турнірах категорії International (Гонконґ, Гуагін, Страсбур).

В Аделаїді Даяна обіграла вже трьох представниць топ-20 в рейтингу WTA. Це її особистий рекорд. До Соболенко вона впоралася з 18-м номером рейтингу Анжелік Кербер із Німеччини і 20-м Донною Векіч із Хорватії.

У вирішальному матчі Даяна Ястремська зіграє з переможницею зустрічі Ешлі Барті (Австралія) - Даніель Коллінз (США). Рахунок особистих зустрічей з Барті 1-0 на користь австралійки (нинішня перша ракетка перемогла в Маямі-2019), і 1-0 на користь українки в поєдинках з Коллінз (звитяга Даяни в Нью-Гейвені-2018).