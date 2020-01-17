Українська тенісистка Кіченок пробилася в фінал першого в році парного турніру
Надія Кіченок перемагає в дуеті з колишньою лідеркою парного рейтингу Санею Мірзою
Великий теніс України
Надія виступає в парі з індійкою Санею Мірзою
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з індійкою Санею Мірзою вийшли у фінал турніру із серії International в австралійському Гобарті (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).
У півфіналі Надія і Саня перемогли чесько-словенський дует Марі Боузкова / Тамара Зіданшек – 7:6(3), 6:2.
У вирішальному матчі українсько-індійська пара зустрінеться з дуетом з Китаю, другими сіяними Пен Шуай / Чжан Шуай.
Для Надії Кіченок це буде перший фінал у Турі з часу Малого Підсумкового турніру в Чжухаї в 2018 році, де вона виграла титул разом з сестрою Людмилою.
Екс-лідер парного рейтингу Саня Мірза проводить свій перший турнір у WTA після дворічної перерви.