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    Українська тенісистка Кіченок пробилася в фінал першого в році парного турніру

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    Надія Кіченок перемагає в дуеті з колишньою лідеркою парного рейтингу Санею Мірзою - Українська тенісистка Кіченок пробилася в фінал першого в році парного турніру
    Надія Кіченок перемагає в дуеті з колишньою лідеркою парного рейтингу Санею Мірзою
    Великий теніс України

    Надія виступає в парі з індійкою Санею Мірзою

    Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з індійкою Санею Мірзою вийшли у фінал турніру із серії International в австралійському Гобарті (покриття – хард, призовий фонд - $275 000).

    У півфіналі Надія і Саня перемогли чесько-словенський дует Марі Боузкова / Тамара Зіданшек – 7:6(3), 6:2.

    У вирішальному матчі українсько-індійська пара зустрінеться з дуетом з Китаю, другими сіяними Пен Шуай / Чжан Шуай.

    Для Надії Кіченок це буде перший фінал у Турі з часу Малого Підсумкового турніру в Чжухаї в 2018 році, де вона виграла титул разом з сестрою Людмилою.

    Екс-лідер парного рейтингу Саня Мірза проводить свій перший турнір у WTA після дворічної перерви.

     Читайте також: Тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал турніру в Австралії
    теніс Надія Кіченок Чжан Шуай Пен Шуай Саня Мірза Марі Боузкова Тамара Зіданшек
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