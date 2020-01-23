Світоліна вийшла в 1/16-й Australian Open на дворазову чемпіонку Grand Slam



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна впоралася з Лорен Девіс трохи більше, ніж за годину Фото із соцмереж

З американкою Лорен Девіс українка впоралася впевнено

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна із України вийшла в третє коло першого в сезоні турніру із серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

В 1/32 фіналу Еліна перемогла американку Лорен Девіс (WTA №63) – 6:2, 7:6(6).

Матч тривав півтори години.

В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу, чемпіонкою Roland Garros-2016 I Wimbledon-2017 Ґарбіньє Муґурусою із Іспанії, котра у поточному рейтингу йде 32-ю. Ґарбіньє сьогодні перемогла в трьох сетах австралійку Айлу Томляновіч.

Досі майбутні суперниці зустрічалися десять разів. У шести випадках перемогла Еліна, в чотирьох – Ґарбіньє. На Australian Open тенісистки зіграють між собою вперше. На Grand Slam вони зустрічалися тричі і кожен раз (Roland Garros-2012, Wimbledon-2012, Roland Garros-2019) перемагала іспанка. Загалом торік Світоліна і Муґуруса грали тричі і в двох інших матчах, крім ґрунтового «мейджора» (1/8 Дубаї, 1/16 Ухань) перемогла Світоліна.

Читайте також: Світоліна успішно стартувала на Australian Open