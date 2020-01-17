«Приємно бути в фіналі». Українка Ястремська – про перемоги в Аделаїді і майбутній Australian Open



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Даяна Ястремська може здобути четвертий титул у кар'єрі Великий теніс України

Наша тенісистка ще не розібралася, чому набрала переможної ходи саме в Аделаїді

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал турніру із серії Premier в австралійській Аделаїді. У півфіналі вона здолала 12-ту ракетку світу Аріну Соболенко з Білорусі.

«Це чудово, я дуже щаслива, - сказала Даяна після матчу. - Особливо, що це тільки початок сезону. Думаю, що перед турніром Grand Slam це додасть мені впевненості. Приємно бути в фіналі. Вчора я бачила результати жеребкування Australian Open. Думаю, що це дуже хороше жеребкування. Я постараюся пробитися до четвертого кола, щоб зіграти з Сереною Вільямс, оскільки мені дійсно хотілося б зустрітися з нею ще раз. Тому так, хороше жеребкування, буду рухатися від матчу до матчу.

З Аріною Соболенко мені зручно грати, вона діє агресивно і у нас схожий стиль гри, тому мені комфортно. Мені подобається, як вона б'є по м'ячу. У цьому багато енергії, але мені досить комфортно. У другому сеті, коли я вела 3:1, відчувала, що мої ноги стали трохи важкими, відчула, ніби трохи втомилася. Я втратила концентрацію, а потім Саша вийшов на корт, я отримала трохи енергії і насправді намагалася виконувати те, що він мені сказав. Думаю, що я просто боролася, ось і все.

У мене було дуже хороше міжсезоння. Ми попрацювали над багатьма елементами, думаю, що зараз я пожинаю плоди. Не знаю, чому саме на цьому турнірі. Думаю, Брісбен був тим турніром, де мені потрібно було все відчути самій. Тут же я по-справжньому в кожному матчі відчуваю, що граю краще і краще. Кожен матч я намагаюся проводити настільки добре, наскільки можу. І тепер я в фіналі.

Стосовно суперниці у вирішальному матчі, то я вже грала і з Ешлі Барті, і з Даніель Коллінз. Коллінз – агресивніша. Але у мене немає жодних переваг. Я б із задоволенням зіграла з обома».