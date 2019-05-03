  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    16-річна українка Костюк обіграла американку, яка в лютому грала в четвертому колі Australian Open

    • Розсилка
    Марта Костюк не тішила прихильників гучними перемогами понад рік - 16-річна українка Костюк обіграла американку, яка в лютому грала в четвертому колі Australian Open
    Марта Костюк не тішила прихильників гучними перемогами понад рік
    Федерація Тенісу України

    У кваліфікацію турніру в Мадриді українка потрапила завдяки wild card

    320-та на даний момент ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк, яка отримала wild card у кваліфікацію ґрунтового турніру в Мадриді (Іспанія), в першому раунді створила сенсацію.

    Читайте також

    Наша тенісистка перемогла лідера посіву, 53-тю тенісистку світу Аманду Анісімову зі США - 6:0, 2:6, 6:0. Втрата другого сету виглядає дещо дивною на тлі тотального домінування киянки в першій та третій партіях.

    Загалом на перемогу над 17-річною суперницею, яка цьогоріч сенсаційно вийшла в четверте коло Australian Open, Костюк витратила всього 71 хвилину.

    У фіналі мадридської кваліфікації Марта зіграє з румункою Іриною Марією Барою (WTA №178), яка після виграного першого сету завдяки травмі словачки Магдалени Рибарикової (WTA №78) теж у першому колі стала авторкою сенсації.

    Раніше майбутні опонентки між собою не грали.

     Читайте також: Юна українка Костюк перемогла у першому з лютого матчі
    Читайте також
    Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ