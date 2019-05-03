16-річна українка Костюк обіграла американку, яка в лютому грала в четвертому колі Australian Open
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Розсилка
У кваліфікацію турніру в Мадриді українка потрапила завдяки wild card
320-та на даний момент ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк, яка отримала wild card у кваліфікацію ґрунтового турніру в Мадриді (Іспанія), в першому раунді створила сенсацію.
Наша тенісистка перемогла лідера посіву, 53-тю тенісистку світу Аманду Анісімову зі США - 6:0, 2:6, 6:0. Втрата другого сету виглядає дещо дивною на тлі тотального домінування киянки в першій та третій партіях.
Загалом на перемогу над 17-річною суперницею, яка цьогоріч сенсаційно вийшла в четверте коло Australian Open, Костюк витратила всього 71 хвилину.
У фіналі мадридської кваліфікації Марта зіграє з румункою Іриною Марією Барою (WTA №178), яка після виграного першого сету завдяки травмі словачки Магдалени Рибарикової (WTA №78) теж у першому колі стала авторкою сенсації.
Раніше майбутні опонентки між собою не грали.