16-річна українка Костюк обіграла американку, яка в лютому грала в четвертому колі Australian Open



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Марта Костюк не тішила прихильників гучними перемогами понад рік Федерація Тенісу України

У кваліфікацію турніру в Мадриді українка потрапила завдяки wild card

320-та на даний момент ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк, яка отримала wild card у кваліфікацію ґрунтового турніру в Мадриді (Іспанія), в першому раунді створила сенсацію.

Наша тенісистка перемогла лідера посіву, 53-тю тенісистку світу Аманду Анісімову зі США - 6:0, 2:6, 6:0. Втрата другого сету виглядає дещо дивною на тлі тотального домінування киянки в першій та третій партіях.

Загалом на перемогу над 17-річною суперницею, яка цьогоріч сенсаційно вийшла в четверте коло Australian Open, Костюк витратила всього 71 хвилину.

У фіналі мадридської кваліфікації Марта зіграє з румункою Іриною Марією Барою (WTA №178), яка після виграного першого сету завдяки травмі словачки Магдалени Рибарикової (WTA №78) теж у першому колі стала авторкою сенсації.

Раніше майбутні опонентки між собою не грали.

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