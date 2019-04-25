Юна українка Костюк перемогла у першому з лютого матчі
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Розсилка
Марта Костюк спробує повернути здобуті в попередні роки позиції
Великий теніс України
Марта перемогла італійку Джорджію Брешію
16-річна українка Марта Костюк вперше з кінця січня взяла участь в професійному турнірі. Киянка почала виступи на змаганнях ITF з призовим фондом $25 000 в швейцарському Кіассо. В першому колі вона з годину вісім хвилин обіграла італійку Джорджію Брешію – 6:4, 6:3.
Насправді Марта виходила на корти ще й в лютому, коли брала участь у матчах Кубка Федерації у складі національної збірної. А от на професійних турнірах не виступала після поразки в другому колі австралійського Лаунстона.
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