Юна українка Костюк перемогла у першому з лютого матчі



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Марта Костюк спробує повернути здобуті в попередні роки позиції Великий теніс України

Марта перемогла італійку Джорджію Брешію

16-річна українка Марта Костюк вперше з кінця січня взяла участь в професійному турнірі. Киянка почала виступи на змаганнях ITF з призовим фондом $25 000 в швейцарському Кіассо. В першому колі вона з годину вісім хвилин обіграла італійку Джорджію Брешію – 6:4, 6:3.

Насправді Марта виходила на корти ще й в лютому, коли брала участь у матчах Кубка Федерації у складі національної збірної. А от на професійних турнірах не виступала після поразки в другому колі австралійського Лаунстона.

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