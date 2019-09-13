17-річна українка Грищенко стала чемпіонкою світу з шахів



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Каміла Грищенко - чемпіонка світу і Європи Шахова Україна

Школярка з Краматорська на Донеччині тішить стабільністю

17-річна українська шахістка Каміла Грищенко з Краматорська Донецької області стала чемпіонкою світу з бліцу серед дівчат до 18 років. Змагання завершилися в іспанській Салобрені сьогодні, 13 вересня.

Каміла набрала вісім з дев’яти можливих очок, випередивши американку Сашу Коноваленко і полячку Вікторію Сову, які посіли друге й третє місця відповідно, на два пункти.

Зауважимо, що торік Каміла Грищенко стала в румунській Ораді чемпіонкою Європи в рапіді.