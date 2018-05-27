17-річна українка виборола золото на Кубку виклику в Хорватії

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Діана Варинська. Фото: Facebook НОК України

За своє виконання Варинська отримала оцінку 14.000 бала

Діана Варинська завоювала золоту нагороду на етапі Кубка виклику, який в цей уїк-енд проходить в хорватському Осієку. 17-річна українка, яка має досвід виступу в фіналах чемпіонату світу, показала найкращий результат у вправах на різновисоких брусах.

За своє виконання Варинська отримала оцінку 14.000 бала. Другою стала представниця Словаччини Барбара Мокосова (13.233), угорка Ноемі Макра посіла третє місце (13.100).

Ще одна українка Ангеліна Радівілова виступала у фіналі жіночого опорного стрибка і зайняла 6-е місце (13,317 - 13,600, 13,033). Перемогу тут здобула досвідчена 42-річна гімнастка з Узбекистану Оксана Чусовітіна (14,217 - 14,233, 14,200).

Зазначимо, що в неділю в Осієку пройдуть фінали у інших дисциплінах. Ігор Радівілов буде боротися за нагороди в опорному стрибку і вправах на кільцях, Діана Варинська позмагається у вільних вправах та на колоді. У фінал вільних вправ також пробилася Ангеліна Радівілова.