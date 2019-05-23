19-річна українка вперше в кар'єрі вийшла у фінал кваліфікації Grand Slam
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Катерина Завацька перемогла більш рейтингову суперницю з Грузії
205-та ракетка світу Катерина Завацька з України вперше в кар'єрі вийшла у фінал кваліфікації другого в 2019 році турніру із серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).
У другому раунді відбору волинянка впоралася зі 153-ю тенісисткою світу Єкатеріною Ґорґодзе з Грузії - 6:0, 6:4.
Матч тривав годину і 24 хвилини.
Тепер, щоб вперше пробитися в основу Grand Slam, Завацькій залишилося виграти лише один матч. Суперниця Катерини визначиться в протистоянні Франчески Ді Лоренцо (США, WTA №155) і Джулії Ґатто-Монтіконе (Італія, WTA №167).
У ці хвилини свій поєдинок другого раунду кваліфікації Roland Garros проводить ще одна українка Ангеліна Калініна. Їй протистоїть росіянка Анна Блінкова.