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    Сьома ракетка України вийшла в друге коло кваліфікації Roland Garros

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    Катерина Завацька виявилася стійкішою, ніж її суперниця - Сьома ракетка України вийшла в друге коло кваліфікації Roland Garros
    Катерина Завацька виявилася стійкішою, ніж її суперниця
    Фото з соцмереж

    Катерина Завацька перемогла завдяки травмі суперниці

    205-та ракетка світу Катерина Завацька з України успішно розпочала виступи в кваліфікації другого в 2019 році турніру із серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

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    У стартовому поєдинку кваліфікаційного раунду волинянка перемогла бразилійку Беатріс Гаддад Майю (WTA №127). Перший сет виграла суперниця (3:6), у другому Катерина відігралася - 7:5. У вирішальній партії Гаддад Майя вела 2:3, але змушена була припинити поєдинок через травму.

    Завацька втретє в кар'єрі стартувала в кваліфікації турнірів серії Grand Slam і вперше пройшла до другого кола.

    У другому колі відбору Завацька зіграє зі 153-ю ракеткою світу Єкатеріною Ґорґодзе з Грузії. У 2018 році суперниці зустрічалися на ґрунтовому трнірі ITF у Німеччині і тоді сильнішою була наша тенісистка.

    Нагадаємо, що раніше в друге коло кваліфікації Roland Garros пробилася інша українка Ангеліна Калініна

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