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    19-річний футболіст «Динамо» перейшов у полтавську «Ворсклу»

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    Юрій Козиренко. Фото dynamomania.com - 19-річний футболіст «Динамо» перейшов у полтавську «Ворсклу»
    Юрій Козиренко. Фото dynamomania.com

    На яких умовах відбувся перехід, не уточнюється

    «Динамо» виключило із заявки на сезон 19-річного півзахисника Юрія Козиренка.

    Про це повідомляє «Динамомания».

    У минулому сезоні футболіст провів за команду киян U-19 15 матчів і забив три м'ячі.

    А вже згодом цей же ресурс повідомив, що Козиренко перейшов у  полтавську «Ворсклу».

    Зауважимо, що на сайті української Прем’єр-ліги наразі Юрій не значиться у складі «зелено-білих».

    Окрім того, турецький телеканал A Spor повідомляє, що київське «Динамо» зацікавлене у послугах півзахисника «Галатасарая» Соф’яна Фегулі.

    Щоправда, поки немає інформації про те, чи зробили кияни пропозицію по трансферу 28-річного алжирця, але джерело запевняє, що «Галатасарай» готовий розстатися з футболістом.

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