19-річний футболіст «Динамо» перейшов у полтавську «Ворсклу»
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Юрій Козиренко. Фото dynamomania.com
На яких умовах відбувся перехід, не уточнюється
«Динамо» виключило із заявки на сезон 19-річного півзахисника Юрія Козиренка.
Про це повідомляє «Динамомания».
У минулому сезоні футболіст провів за команду киян U-19 15 матчів і забив три м'ячі.
А вже згодом цей же ресурс повідомив, що Козиренко перейшов у полтавську «Ворсклу».
Зауважимо, що на сайті української Прем’єр-ліги наразі Юрій не значиться у складі «зелено-білих».
Окрім того, турецький телеканал A Spor повідомляє, що київське «Динамо» зацікавлене у послугах півзахисника «Галатасарая» Соф’яна Фегулі.
Щоправда, поки немає інформації про те, чи зробили кияни пропозицію по трансферу 28-річного алжирця, але джерело запевняє, що «Галатасарай» готовий розстатися з футболістом.