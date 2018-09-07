20 українських борців виступлять на міжнародному турнірі у Білорусі
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Розсилка
Українці змагатимуться на на Гран-прі Медведя
14 вересня у Мінську стартує рейтинговий турнір з вільної боротьби.
Українська збірна наразі проходить спільний збір з білоруською командою у Мінську, а по закінченню українських атлетів чекає престижний міжнародний турнір.
Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, склад української команди виглядає наступним чином:
57 кг - Маркович Тарас, Аракелян Армен
61 кг - Білічук Іван
65 кг - Шуптар Василь, Оганесян Гор, Свирид Андрій
70 кг - Квятковський Андрій, Борута Олексій
74 кг - Кусяк Іван, Михайлов Василь
79 кг - Дудаєв Рустам, Щербак Олексій, Закарієв Алі
86 кг - Джафарян Мраз
92 кг - Сагалюк Любомир
97 кг - Андрійцев Валерій, Мчелідзе Муразі
125 кг - Хоцянівський Олександр, Картавий Данило, Колдовський Олександр.