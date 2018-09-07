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    20 українських борців виступлять на міжнародному турнірі у Білорусі

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    Фото АСБУ - 20 українських борців виступлять на міжнародному турнірі у Білорусі
    Фото АСБУ

    Українці змагатимуться на на Гран-прі Медведя

    14 вересня у Мінську стартує рейтинговий турнір з вільної боротьби.

    Українська збірна наразі проходить спільний збір з білоруською командою у Мінську, а по закінченню українських атлетів чекає престижний міжнародний турнір.

    Як інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України, склад української команди виглядає наступним чином:

    57 кг - Маркович Тарас, Аракелян Армен

    61 кг - Білічук Іван

    65 кг - Шуптар Василь, Оганесян Гор, Свирид Андрій

    70 кг - Квятковський Андрій, Борута Олексій

    74 кг - Кусяк Іван, Михайлов Василь

    79 кг - Дудаєв Рустам, Щербак Олексій, Закарієв Алі

    86 кг - Джафарян Мраз

    92 кг - Сагалюк Любомир

    97 кг - Андрійцев Валерій, Мчелідзе Муразі

    125 кг - Хоцянівський Олександр, Картавий Данило, Колдовський Олександр.

    Білорусь Гран-прі українці спортивна боротьба
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