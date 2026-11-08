Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор
Микита Кузьменко (праворуч) переміг у «бронзовій» сутичці
фото: OIS

Спортсмен приніс збірній України другу нагороду змагань

Вітчизняний борець Микита Кузьменко виграв бронзову модель юнацьких Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.

Юний атлет змагався у пляжній боротьбі. Він оформив фініш на п'єдесталі пошани в категорії до 70 кг. У сутичці за «бронзу» Кузьменко здолав іранця Кіраша Торабі (4:2).

Успіх борця став другим медальним для України на Юнацьких Олімпійських іграх цьогоріч. Першим національну скарбничку поповнив Хазар Гейдаров. Він виграв «золото» в дзюдо.

Юнацькі Олімпійські ігри. Пляжна боротьба

Хлопці, до 70 кг

  1. Тунар Гулієв (Азербайджан)
  2. Лука Махарадзе (Грузія)
  3. Микита Кузьменко (Україна)

До слова, українка Клівчуцька завоювала срібну медаль Чемпіонату світу з боротьби. У фіналі вона поступилася американській борчині. Борчиня змагалася у ваговій категорії до 55 кг.

Нагадаємо, раніше Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби. У фіналі українська борчиня здолала індійку. Ця нагорода для неї – перша на планетарному рівні.

Читайте також:

Теги: олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські футзалістки вийшли до фіналу Юнацької Олімпіади
Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Сьогодні, 18:59
У вирішальній сутичці за золото Хазар Гейдаров позмагається з канадським дзюдоїстом Анесом Маті
Україна здобула першу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
1 листопада, 14:10
Наталія Клівчуцька стала віцечемпіонкою світу
Українка Клівчуцька завоювала «срібло» Чемпіонату світу з боротьби
30 жовтня, 16:58
Марія Винник є лідером світового рейтингу у ваговій категорії до 59 кг
Марія Винник поділилася особливостями тренувань перед Чемпіонатом світу з боротьби
29 жовтня, 12:42
Анастасія Алпєєва завоювала світове «золото»
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
28 жовтня, 16:44
Українки повертаються з США з трьома золотими нагородами
Шість нагород. Українки тріумфували на Чемпіонаті світу з боротьби U23
17 жовтня, 10:39

Ще більше про спорт

Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор
Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор
Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу
Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу
Російська призерка Олімпіади розповіла про батька-окупанта, якого ліквідували СЗУ
Російська призерка Олімпіади розповіла про батька-окупанта, якого ліквідували СЗУ
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 7 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 7 листопада
Японія заборонила олімпійському призеру виступити на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі
Японія заборонила олімпійському призеру виступити на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
101K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
73K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua