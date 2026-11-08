Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор
Спортсмен приніс збірній України другу нагороду змагань
Вітчизняний борець Микита Кузьменко виграв бронзову модель юнацьких Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.
Юний атлет змагався у пляжній боротьбі. Він оформив фініш на п'єдесталі пошани в категорії до 70 кг. У сутичці за «бронзу» Кузьменко здолав іранця Кіраша Торабі (4:2).
Успіх борця став другим медальним для України на Юнацьких Олімпійських іграх цьогоріч. Першим національну скарбничку поповнив Хазар Гейдаров. Він виграв «золото» в дзюдо.
Юнацькі Олімпійські ігри. Пляжна боротьба
Хлопці, до 70 кг
- Тунар Гулієв (Азербайджан)
- Лука Махарадзе (Грузія)
- Микита Кузьменко (Україна)
До слова, українка Клівчуцька завоювала срібну медаль Чемпіонату світу з боротьби. У фіналі вона поступилася американській борчині. Борчиня змагалася у ваговій категорії до 55 кг.
Нагадаємо, раніше Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби. У фіналі українська борчиня здолала індійку. Ця нагорода для неї – перша на планетарному рівні.
Читайте також:
Коментарі — 0